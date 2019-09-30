Хочу служить: в РФ растет число желающих попасть в армию, несмотря на отсрочку

Число желающих забыть об отсрочке и пойти в армию в России с каждым годом увеличивается, рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

По его словам, в ходе призывной компании регулярно происходят случаи, когда молодые люди, имеющие право на отсрочку или освобождение от службы, просят забрать их в армию.

«Они заявляют или на заседании призывной комиссии, или заранее приходят и говорят: "Можно ли поступить в Вооруженные силы?" И каждый год все больше и больше таких желающих"», - заявил Бурдинский в эфире «Россия-24».

Как отметил генерал-лейтенант, уже с 1 сентября 2019 года все, кто хочет не пользоваться положенной отсрочкой, имеют такую возможность.

При этом Генеральный штаб Вооруженных сил России задумался об увеличении штрафов за попытку уклониться от службы в армии.

Ранее Бурдинский заявил, что общее число 18-летних призывников за шесть лет сократилось на восемь процентов.

Всего в осеннюю кампанию 2019 года будут призваны 132 тысячи человек. Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ. К призыву на военную службу молодых людей из районов, подвергшихся затоплению, будут подходить индивидуально, подчеркнул начальник управления.