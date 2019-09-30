Штрафы для уклонистов от армии хотят увеличить

Генеральный штаб Вооруженных сил России задумался об увеличении штрафов за попытку уклониться от службы в армии. Об этом рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно - в шесть раз», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Как отметил Бурдинский, штрафы хотят увеличить, например, для тех, кто не оповестил военкомат о смене места жительства или работы. Сейчас минимальная сумма взыскания за это составляет 500 рублей.

По словам начальник управления, чаще всего уклонисты скрываются от военных комиссариатов или просто не приходят по повестке, не понимая, зачем им служить.

Ранее сегодня Евгений Бурдинский рассказал, что в ходе осенней призывной кампании этого года более 132 тысяч человек будут направлены на военную службу. Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ.

Индивидуально подходить к призыву на военную службы будут в случае если молодые люди являются жителями районов, подвергшихся в этом году затоплению, подчеркнул генерал-лейтенант.