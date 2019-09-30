Более 132 тысяч человек будут призваны в армию осенью

Более 132 тысяч человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании этого года. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежит более 132 тысяч человек», - сказал генерал-лейтенант.

По его словам, призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ.

Бурдинский уточнил, что педагогические работники осенью традиционно призываться не будут, так как призываются один раз в год - с 1 мая по 15 июля.

Генерал-лейтенант также отметил, что граждане, проживающие в сельской местности, занятые на уборочных работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря.

Начальники штабов военных округов, в свою очередь, доложили, что к отправке призывников к местам службы все готово, в том числе - пункты временного размещения и питания для транзитных команд.

К призыву на военную службу молодых людей из районов, подвергшихся затоплению, в этом году, по поручению Бурдинского, будут подходить индивидуально.