К призывникам из пострадавших от затопления районов будут подходить индивидуально

К призыву на военную службу молодых людей из районов, подвергшихся затоплению, будут подходить индивидуально. Соответствующее распоряжение отдал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

«Прошу обратить особое внимание на необходимость индивидуального подхода при призыве граждан на военную службу из районов, подвергшихся затоплению, особенно в отношении призывников, чьи дома пострадали от паводка», - сказал генерал-лейтенант в ходе брифинга.

В свою очередь Василий Орлов, губернатор Амурской области, пострадавшей от паводка, поблагодарил Минобороны за такой избирательный и внимательный подход к призывникам.

Бурдинский также поручил обратить внимание на завершение подготовки специалистов в ДОСААФ России и их своевременную отправку для прохождения военной службы, а также качественное проведение медосвидетельствования призывников, обеспечение военнослужащих на сборных пунктах всеми видами довольствия и создание для них комфортных условий в пути следования.