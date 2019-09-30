Менее четверти призывников были допущены к службе в ходе весеннего призыва

В ходе весеннего призыва комиссии отсеяли три четверти призывников. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления МО РФ Евгений Бурдинский.

«В ходе весеннего призыва прошли призванную комиссию около 580 тысяч человек, из них 135 тысяч призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка», - сказал генерал-лейтенант на брифинге в Москве.

По его словам, более 50 тысяч призывников были отправлены на дополнительное медицинское обследование с целью «исключения направления в войска больных призывников».