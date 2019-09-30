На Плесецке проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М»
Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса. Поставленные цели пуска были достигнуты.
© Фото: Vadim Savitsky, Global Look Press (архив)
На Государственном испытательном космодроме Плесецк 30 сентября проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М» стационарного (шахтного) базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса. Поставленные цели пуска достигнуты, задачи выполнены в полном объеме, уточнили в военном ведомстве.
Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку - полуостров Камчатка.
В очередной раз проведенным пуском подтверждена техническая готовность МБР «Тополь-М», находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения, заключили в Минобороны России.