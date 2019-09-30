Российские призывники стали старше
Число 18-летних призывников за последние шесть лет сократилось в два раза.
© Фото: Минобороны РФ
Общее число 18-летних призывников за шесть лет сократилось вдвое, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
«Численность 18-летних граждан, призванных на военную службу с 2013 года, сократилось более чем на 8%, а граждан в возрасте 20 лет и старше - наоборот, увеличилось более чем на 11%», - добавил он.
По словам Бурдинского, всего в осеннюю кампанию будут призваны 132 тысячи человек. Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ.