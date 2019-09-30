Российские призывники стали старше

По словам Бурдинского, всего в осеннюю кампанию будут призваны 132 тысячи человек. Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ.

«Численность 18-летних граждан, призванных на военную службу с 2013 года, сократилось более чем на 8%, а граждан в возрасте 20 лет и старше - наоборот, увеличилось более чем на 11%», - добавил он.

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