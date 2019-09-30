Масштабные учения танкистов под Петербургом: впечатляющие кадры маневров

Подразделения танкового полка Гвардейской общевойсковой армии ЗВО закончили крупномасштабные тактические учения с боевой стрельбой на полигоне Лужский под Петербургом.

К активной части маневров были привлечены более 600 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 1,5 тысячи военных Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

Подразделения полка в три этапа выполнили задачи обеспечения учений, занятия обороны и перехода в контратаку. Танкисты, огнеметные подразделения РХБ защиты, мотострелки и артиллеристы при поддержке армейской и оперативно-тактической авиации Ленинградской авиационной армии Западного военного округа уничтожили более 10 тысяч целей, имитирующих легкобронированную технику, танки, пехоту, безоткатные и мобильные артиллерийские системы, а также авиацию «противника».

Командующий Гвардейской общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенант Андрей Иванаев рассказал, что во время практического розыгрыша действий подразделения танкового полка показали эффективное межвидовое взаимодействие.

«Управление полка, умелое применение группировки войск на заданном направлении, что позволило высоко оценить боевую подготовку войск в летнем периоде обучения», - заявил он.

В тактике танковых подразделений впервые были настолько масштабно применены маневры обходящих сил, рейдовых и передовых отрядов в составе батальонных тактических групп и разведывательного-огневого комплекса.