Опубликованы кадры арктического похода боевых кораблей Северного флота
Дальний поход в Арктику продолжался около двух месяцев. Отряд кораблей вернулся на базу - в Североморск.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
На главную базу Северного флота вернулся отряд боевых кораблей, завершивший арктический поход. Он продолжался около двух месяцев и проходил по маршрутам в Северном Ледовитом океане.
Отряд успешно выполнил поставленные задачи. Соответствующий доклад заслушал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
По словам Моисеева, за время похода было проведено более десяти масштабных учений на море и на суше.
За время похода было пройдено более 5 600 миль.