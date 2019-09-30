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Опубликованы кадры арктического похода боевых кораблей Северного флота

Вадим Иванов
10:58 30.09.2019
Дальний поход в Арктику продолжался около двух месяцев. Отряд кораблей вернулся на базу - в Североморск.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"

На главную базу Северного флота вернулся отряд боевых кораблей, завершивший арктический поход. Он продолжался около двух месяцев и проходил по маршрутам в Северном Ледовитом океане.

Отряд успешно выполнил поставленные задачи. Соответствующий доклад заслушал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

По словам Моисеева, за время похода было проведено более десяти масштабных учений на море и на суше.

За время похода было пройдено более 5 600 миль.

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