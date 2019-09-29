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Российский фрегат «Адмирал Макаров» вызвал интерес у греков в Керкире

Роман Захаров
14:30 29.09.2019
Сотни человек выстроились в очередь, чтобы попасть на российский военный корабль.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МО РФ

Визит новейшего российского фрегата «Адмирал Макаров» в Керкиру (остров Корфу) вызвал огромный интерес у греков. Лишь за первый день открытых дверей судно посетили порядка двухсот человек.

Корабль простоит в порту до 2 октября, все это время он будет открыт для посещения. На судно смогут прийти все желающие. Офицеры проводят экскурсии по верхней палубе, рассказывают об «Адмирале Макарове» и его вооружении.

«Интерес очень большой. Вчера наш корабль посетили порядка 200 человек. Сегодня тоже много народу», - говорят российские офицеры.

Перед трапом стоит огромная очередь, многие пришли с детьми. Местные жители восхищаются российским фрегатом и сетуют лишь на то, что годом ранее военные корабли РФ в порт не заходили.

На греческом острове Корфу стартовал форум «Русская неделя на Ионических островах», в рамках которого пройдут дни памяти Федора Ушакова. Под командованием прославленного адмирала в 1799 году русские моряки освободили остров от иноземных захватчиков.

Специально к этому событию на Корфу зашел фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота ВМФ РФ. Судно простоит в порту до 2 октября, все это время оно будет открыто для посещения.

Программа во время стоянки корабля ожидается насыщенной, запланированы богослужения, торжественные шествия, научные конференции, выставки, праздничные концерты и фестивали.

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