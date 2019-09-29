Возле берегов Крыма подняли со дна немецкую артустановку StuG-III времен ВОВ

Водолазы экспедиционного центра Министерства обороны РФ возле берегов Крыма, в Каламитском заливе Черного моря, подняли со дна самоходную артустановку StuG-III. Работы проводились на месте затопления немецкого транспортного судна Santa Fe, которое было торпедировано 23 ноября 1943 года, когда направлялось с грузом вооружения в порт Евпатории.

На борту судна произошел взрыв, после чего его корпус раскололся и за несколько минут корабль полностью затонул. Вместе с ним ушел под воду весь груз, вес которого превышал 1200 тонн. Затопленными оказались тяжелые самоходные артустановки, зенитные орудия, авиабомбы, ракеты и другие боеприпасы.

Поднятая сегодня, 29 сентября, со дна установка представляет музейную ценность. Корпус из толстой брони хорошо сохранился, видны фрагменты приборной панели. Внутри находится боезапас, а именно осколочно-фугасные снаряды со взрывателем.

Подъем осуществлялся при помощи специальной плавучей подъемной установки. На дне к самоходке прикрепили стальные тросы, за которые ее и вытянули на поверхность.

Дальнейшими работами по очистке и реставрации техники займутся специалисты Русского географического общества.