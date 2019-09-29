Московское суворовское училище готовится отметить 75-летие

Первого октября Московское суворовское училище отметит юбилей. Учебному заведению исполнится 75 лет.

В 1944, военном году, в Горьком начались занятия в первом Суворовском военном училище. Его создали по подобию кадетских корпусов царской России. В 1956 году училище переехало в Москву. Оно разместилось в Филях, на западе столицы, где когда-то стояли полки Багратиона.

В 1991 году МСУ перебазировали в городок пограничного училища у метро «Бабушкинская». Накануне там прошла юбилейная церемония. Сейчас это комплекс Федеральной таможенной службы. Для кадетов советских времен поход туда как возвращение в старый родительский дом. Выпускников разных лет тянет сюда 1 октября с непреодолимой силой.

В основном среди них полковники. Но много и генералов. Генерал-полковник Николай Волобуев окончил Московское суворовское училище в 1970 году. Учился в нем семь лет. Когда был заместителем руководителя Таможенной службы, распорядился установить памятную доску, к которой и возложил цветы.

«Слева от меня находится единственно уцелевшее здание, оно, конечно, выглядит сейчас более красиво. Хотя это было трехэтажное кирпичного цвета здание, где находились две роты», - вспоминает Волобуев, занимающий сейчас пост генерального директора ГК «Ростех».

В современном городке Московского суворовского училища снова учатся семь лет. Одно время суворовское училище значительно сократило военную подготовку. Сейчас отказались от идеи, что это просто хорошая закрытая школа для мальчиков. Вновь готовят защитников Родины: в прошлом году из семидесяти пяти выпускников семьдесят человек поступили в вузы силовых структур.