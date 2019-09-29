Остановка атаки «Градом»: кадры полковых учений в Ленобласти

Первый в вооруженных силах комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин» применили на полковых учениях с боевой стрельбой в Ленинградской области. Его опробовали танкисты Западного военного округа на итоговой проверке за год.

В ходе маневров батареи реактивных установок «Град» остановили атаку условного противника. В это же время танкисты провели маневренную оборону и, отступая, завлекли «неприятеля» в так называемый огненный мешок, после чего в ход пошла артиллерия.

На Лужском полигоне, одном из самых крупных в России, находятся более шести сотен единиц вооружения и техники, полторы тысячи военнослужащих гвардейского танкового полка. Большинство из них здесь впервые.

Все подразделения слаженно отрабатывают свои задачи в мобильной обороне. Воздушные цели - имитацию вертолетов и беспилотников противника - поражают расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов.

«Выполняли задачу на незнакомом нам полигоне, что позволяет нам повысить наши боевые качества. Весь год готовились и пришли к тому, что задача была выполнена на отлично», - рассказал «Звезде» стрелок-зенитчик Сергей Нечаев.

При поддержке авиации полк устремляется в контратаку. Танки и артиллерия берут «противника» в огневые тиски, обращая его в бегство.

«Хочу отметить высокий уровень подготовки танковых экипажей, слаженность боевых подразделений полка, подразделений артиллерии и подразделений всестороннего обеспечения», - говорит командир Висленской мотострелковой дивизии ЗВО Алексей Авдеев.

Когда выполнены все задачи и экзамен, которому предшествовал целый год подготовки, успешно сдан, незнакомый полигон становится почти своим, а полк может готовиться к возвращению домой.