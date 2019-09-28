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В МО РФ назвали число уничтоженных дронов террористов в Сирии с начала года

Валентин Гвоздев
09:00 28.09.2019
Российское оборонное ведомство показало сбитые беспилотные летательные аппараты сирийских боевиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда

Российские комплексы ПВО в Сирии уничтожили порядка 60 беспилотных летательных аппаратов, и это только в 2019 году. Система обороны настолько эффективна, что количество затраченных снарядов практически равно количеству сбитых целей. Тем не менее, боевики постоянно улучшают свои дроны и используют все более современные технологии.

Десятки журналистов ведущих западных СМИ пристально рассмотрели остатки самодельных БПЛА, произведенных террористами. Эти трофеи попали в руки российских военных специалистов в результате отражения атак боевиков на российскую авиабазу Хмеймим.

Неказистый вид беспилотников весьма обманчив. Детальный анализ показал, что для их создания используются высокие технологии. Также специалисты установили, что боевики поставили производство дронов на поток.

Свои беспилотники террористы модернизируют от раза к разу. Увеличивается не только дальность полета, по оценке специалистов, теперь такие дроны могут преодолевать до 250 километров, но и системы навигации и управления.

Кроме использования беспилотников радикалы регулярно пытаются нанести удары по российской авиабазе и с помощью систем залпового огня.

«С 1-го января было уничтожено 27 реактивных снарядов террористических группировок, которые запускались преимущественно из зоны безопасности Идлиб. Эти 27 реактивных снарядов были уничтожены 31-й ракетой. Российского зенитно-ракетного комплекса «Панцирь С-1» и «Торами-2», то есть, как вы понимаете, эффективность поражения близка к единице. Одна цель - одна ракета», - рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Последний авианалет на российскую базу был совершен в начале месяца. Снижение активности террористов связано с тем, что сирийскими войсками был взят Хан-Шейхун. Именно там были обнаружены подземные мастерские по производству беспилотников. Впрочем, атаки на российские объекты случаются не только со стороны Идлиба.

«Нашими средствами объективного контроля был зафиксирован именно заход беспилотника с акватории морской Средиземного моря. То есть, мы не исключаем того, что они могли запускать беспилотник с какого-то корабля, судна, имеется в виду лодка», - объяснил Игорь Конашенков.

Направление удара не имеет значения. Российские объекты в Сирии прикрывает ракетно-зенитный полк. Эшелонированная система противовоздушной обороны позволяет уничтожать все виды воздушных объектов на дальности до 250 километров.

Расположенный в Сирии зенитно-ракетный полк, имеет на вооружении самые современные противовоздушные комплексы «Панцирь-С-1» и «Тор-М2», которые с легкостью справляются с воздушными атаками террористов. А знаменитые «С-400» способны уничтожать и баллистические цели. Поэтому небо над авиабазой Хмеймим и пунктом материального обеспечения в Тартусе надежно защищено.

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