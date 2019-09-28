Непотопляемый форпост: морпехи провели масштабные учения на побережье Крыма

В Крыму завершились тактические двухсторонние бригадные учения морских пехотинцев Черноморского флота. Эффектную точку в маневрах поставили на межвидовом полигоне «Опук».

Подразделения пехотинцев отработали погрузку на борт большого десантного корабля «Орск» и высадку десанта на необорудованное побережье под прикрытием авиации Южного военного округа.

В роли условного противника выступили военнослужащие соединений береговой обороны армейского корпуса флота и приданные им в помощь подразделения артиллерии и воздушного десанта, сообщает Минобороны России.

В масштабных маневрах приняли участие более трех тысяч человек, 12 кораблей и судов обеспечения флота. Среди них: фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек», «Мираж», большой десантный корабль «Орск», морские тральщики.

Кроме того, для решения учебно-боевых задач использовались около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе противокорабельные комплексы «Бастион», «Бал», «Берег», самоходные гаубицы «Гвоздика», бронетранспортеры БТР-82А, а также 30 самолетов и вертолетов авиации ЮВО.