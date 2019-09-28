Неуязвимая пара: совместный полет «Охотника» и Су-57 восхитил западных читателей

Первый совместный полет новейшего российского беспилотника «Охотник» в паре с перспективным истребителем пятого поколения Су-57, вызвал широкий отклик в США и Великобритании. Таблоид The Daily Mail и издание The War Zone отдали должное российской технике.

Многие читатели в своих комментариях к статьям отметили продвинутость технологий, использованных при производстве «Охотника».

«Русские начали с самого трудного. Если они найдут финансирование и смогут разработать малозаметную систему выхлопа, то появится еще больше разведывательных или ударных модификаций на той же платформе», - уверен пользователь Haiken.

Для некоторых пользователей Сети, постановка современного российского беспилотника на крыло и вовсе стала полной неожиданностью.

«Как получается, что Россия с меньшими затратами на оборону, чем Великобритания, может создавать технику, с помощью которой они обороняют свою страну и в большинстве случаев она превосходит наше вооружение», - задается вопросом пользователь с ником Euexit.

В своих хвалебных отзывах комментаторы отмечают уникальность российской техники и ее способность превосходить по своим характеристикам западные аналоги.

«Неплохо для русских. Я считаю, что это отличная концепция и огромный шаг вперед», - пишет MrRaptor.

Первый полет истребителя Су-57 и ударного БПЛА «Охотник» состоялся 27 сентября. Во время полета было отработано взаимодействие между БПЛА «Охотник» и самолетом-лидером Су-57 по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО. Полет продолжался более 30 минут. Испытания новейшего боевого комплекса, созданного АО «Компания «Сухой», проводятся на одном из испытательных аэродромов Минобороны России.

Беспилотник «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. «Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.