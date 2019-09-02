Минобороны опубликовало видео хода строительства Пансиона воспитанниц в Петербурге
Уникальный комплекс с учебными, спортивными и жилыми корпусами на 560 мест открылся сегодня, 2 сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России, Youtube
Сегодня, 2 сентября, открыл свои двери филиал Пансиона воспитанниц Минобороны.
Он расположен в дельте Невы, на острове Бычий.
На строительство здания ушло 232 дня. За это время удалось создать уникальный комплекс с учебными, спортивными и жилыми корпусами на 560 мест.
К занятиям в учебном учреждении приступают 240 девочек из разных регионов страны.
Видео, на котором запечатлено, как велось строительство и в каком месте предстоит учиться детям, в своем Youtube-канале публикует Минобороны России.