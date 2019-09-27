Шквальный огонь: на полигоне в Кузбассе была сорвана ночная атака «противника»

На военном полигоне Юргинский в Кузбассе во время учений совместными действиями мотострелков и танкистов было сорвано ночное наступление условного противника.

В учениях были задействованы 800 военнослужащих и около 60 единиц военной техники. В ходе выполнения задания разведка обнаружила в лесу «вражеские» ударные силы, которые выдвигались для захвата населенного пункта. Военнослужащие заняли оборону и шквальным огнем из штатного вооружения танков Т-72Б3 и БМП-2 уничтожили «противника». Также бойцы отработали быструю смену огневых позиций.

Ранее в Кузбассе на полигоне Юргинский в рамках учений «Центр-2019» мотострелки в маневренной обороне отразили атаку условного противника и перешли в контрнаступление. Поддержку наземным силам оказали ударные вертолеты Ми-24.