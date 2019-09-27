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Исторический залп «Бастиона»: видео первого пуска ракеты «Оникс» на Чукотке

Ян Брацкий
05:00 27.09.2019
Ракета успешно поразила мишень, которая находилась на военном полигоне в 200 километрах от места пуска.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Береговой комплекс «Бастион» Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке. Полет ракеты прошел в штатном режиме. Спустя установленное время она успешно поразила мишень, которая находилась на полигоне в 200 километрах от места пуска.

Мероприятия проведены в соответствии с планом боевой подготовки ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России, сообщает Минобороны.

Вся необходимая техника и личный состав были доставлены к месту пуска большим десантным кораблем. Техника, задействованная в обеспечении запуска «Оникса» проделала многокилометровый марш. Военнослужащие выполнили залп с необорудованных позиций.

Безопасное обеспечение стрельбы обеспечивали около 10 боевых кораблей и самолетов морской авиации.

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