Исторический залп «Бастиона»: видео первого пуска ракеты «Оникс» на Чукотке

Береговой комплекс «Бастион» Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке. Полет ракеты прошел в штатном режиме. Спустя установленное время она успешно поразила мишень, которая находилась на полигоне в 200 километрах от места пуска.

Мероприятия проведены в соответствии с планом боевой подготовки ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России, сообщает Минобороны.

Вся необходимая техника и личный состав были доставлены к месту пуска большим десантным кораблем. Техника, задействованная в обеспечении запуска «Оникса» проделала многокилометровый марш. Военнослужащие выполнили залп с необорудованных позиций.

Безопасное обеспечение стрельбы обеспечивали около 10 боевых кораблей и самолетов морской авиации.