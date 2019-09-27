Офицер - всем пример: в ВВО подвели итоги «Командирских стартов»
По итогам состязаний будет сформирована окружная сборная команда для участия в финальном этапе всеармейских соревнований на Кубок министра обороны Российской федерации.
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Окружной этап «Командирских стартов» завершился в Восточном военном округе (ВВО). За время проведения соревнований военнослужащие продемонстрировали свое мастерство и навыки в различных прикладных дисциплинах.
Участие в стартах приняли более ста офицеров - от лейтенанта до генерала из Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Амурской и Еврейской областей, Республики Бурятия, Забайкалья и Сахалина.
Перед ними были поставлены непростые задачи, а именно: сдача нормативов по пулевой стрельбе, плавание на различные дистанции, многокилометровые кроссы и подтягивание на перекладине, сообщает Минобороны РФ.