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Владеющие в совершенстве: какие навыки приобретают курсанты МосВВКУ за три года обучения

Владислав Кустов
21:54 27.09.2019
В МосВВКУ в первую очередь учат тактике, поскольку курсанты должны знать, как применять свои подразделения.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Три года обучения и обязательная стажировка в войсках. Курсанты Московского высшего военного командного училища осваивают оружие и технику, причем задачи с каждым разом становятся все сложнее.

«Постоянно в детстве мальчишками бегали, в войнушки играли, в казаки-разбойники. У меня отец точно также военный. Заканчивал Новосибирское училище и все мое детство, как я уже говорил, я был с ним», - рассказал курсант Московского высшего военного командного училища (МосВВКУ) Павел Тюрин.

По его словам, в МосВВКУ в первую очередь учат тактике, поскольку курсанты должны знать, как применять свои подразделения.

«Многие парни чего-то боятся, с чем-то они впервые сталкиваются, и поэтому надо их адаптировать к тому, что будет в предстоящем бою», - отметил он.

В учебном бою курсантам поставлена задача: выбить «противника» и захватить командный пункт. На передовую выдвигаются на новых БТР-82, десантируются и сразу идут в «бой».

В боевых условиях «противника» начинают встречать примерно с 500 метров. Меняя позиции, курсанты должны точно и быстро поражать появляющиеся цели, и делают они это сразу после преодоления сложной полосы препятствий в боевой экипировке «Ратник», с оружием и полным боекомплектом.

«Самое главное мне, как командиру, выполнить возложенную на меня боевую задачу и сохранить при этом свой личный состав», - рассказал курсант МосВВКУ Денис Демчук.

Водить боевые машины и стрелять из крупнокалиберного пулемета – задачи, которыми командир мотострелкового подразделения должен владеть в совершенстве. Также он должен освоить все виды оружия и техники, чтобы в будущем обучать своих бойцов.

В позапрошлом году Московское командное училище отметило свой 100-летний юбилей. Среди его выпускников: пять маршалов и более 600 генералов. Сегодня это один из ведущих ВУЗ Сухопутных войск.

«Ежегодный конкурс составляет от трех до пяти человек на место. Поступают сюда самые здоровые и грамотные люди. Обучение проводится с учетом опыта, приобретенного вооруженными силами, а также опыта ведения боевых действий во всех вооруженных конфликтах, включая самые последние», - отметил заместитель начальника МосВВКУ Алексей Маслов.

Умение вести бой в городе особенно важно в борьбе с террористами: то, что раньше осваивали в спецназе, теперь до тонкостей оттачивают курсанты-мотострелки. Занятия по практической стрельбе включены в программу обучения только с этого года.

«Особенностью боя в городе является то, что может происходить частая смена оружия с короткого на длинный ствол. То есть, с пистолета на автомат и обратно», - рассказал старший преподаватель кафедры вооружения и стрельбы МосВВКУ Иван Родев.

Общевойсковые командиры должны быть готовы к действиям в любой тактической обстановке и в любых природных условиях, ведь никто не знает, куда забросит их военная судьба.

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