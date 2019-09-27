Приказано уничтожить: учения «Арарат-Антитеррор-2019» в Армении завершились разгромом «боевиков»

Полным разгромом условных террористов завершились учения спецподразделений стран СНГ в Армении. По легенде, бандиты захватили один из газовых объектов, предварительно взорвав трубопровод.

В ходе учений спецназу предстоял штурм здания: для этого были задействованы бойцы с альпинистской подготовкой. Они ждали возле окон подходящего момента.

В свою очередь, БТР огневой поддержки и специальный автомобиль помогли ударному отряду сразу проникнуть на второй этаж здания.

После этого «боевики» попытались скрыться на территории соседнего государства, но были заблокированы и уничтожены.

По словам руководителя Антитеррористического центра СНГ Андрея Новикова, во время учений были отработаны нестандартные сценарии, которые показали способности всех стран Содружества эффективно бороться с экстремистскими угрозами.