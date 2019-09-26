В Петербурге прошла панихида по погибшим в мирное время морякам

В Санкт-Петербурге прошла поминальная служба по морякам, погибшим при несении службы в мирное время. Под сводами Кронштадтского морского собора молились курсанты вузов, воспитанники военно-морских училищ, ветераны флота.

В храме, во время службы, были зажжены особенные свечи, которые отлили из воска, поднятого специалистами Русского географического общества с затонувшего 150 лет назад фрегата «Олег».

Известно, что в 1869 году фрегат «Олег» потерпел крушение из-за ошибочного маневра и столкнулся с другим судном после чего затонул. Практически все служившие на фрегате моряки и офицеры были спасены. Сейчас корабль постоянно изучают водолазы. Шесть лет назад Владимир Путин присоединился к экспедиции Русского географического общества и спустился на батискафе на глубину 56 метров, чтобы осмотреть легендарный фрегат.