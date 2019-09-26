Летчики ВКС России продемонстрировали в деле прицельно-навигационный комплекс «Гефест»
Летчики применяют 250-килограммовые авиабомбы, которые наносят максимальный урон противнику и уничтожают его укрепления.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Центрального военного округа нанесли бомбовый удар по условному противнику в Курганской области. С помощью прицельно-навигационного комплекса «Гефест» снаряды были сброшены без входа в зону поражения средств ПВО противника.
Удар наносится 250-килограммовыми авиационными бомбами. Они пробивают вражеские укрепления и взрываются внутри зданий обеспечивая максимальное поражение.
Для выполнения точного удара бомбардировщикам помог самолет-разведчик Су-24МР, который передавал точные координаты нахождения условного противника.