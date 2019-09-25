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Спецназ ВВО уничтожает «террористов» под Хабаровском: эффектные кадры учений

Роман Захаров
06:48 25.09.2019
В ходе учений было использовано значительное число средств имитации, в том числе холостые боеприпасы, дымы, взрывпакеты.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Хабаровском крае военнослужащие подразделений разведки Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в тактико-специальном учении по ликвидации полевого лагеря условных террористов.

Бойцы осуществили десантирование посадочным способом с вертолетов Ми-8амтш и совершили марш по лесополосе в заданный район.

После прибытия на место спецназовцы отработали ведение разведки с использованием современного оптико-электронного комплекса наблюдения, организацию огневых позиций снайперов.

После обнаружения колонны легких бронеавтомобилей «боевиков» одно из подразделений организовало засаду с дальнейшим захватом техники.

Далее, после получения информации от расчета комплекса визуальной разведки об обнаружении полевого лагеря условных террористов, разведчики на захваченных автомобилях выдвинулись в район цели.

Во время ведения учебного боя полевой лагерь «неприятеля» был уничтожен, бойцы спецназа совершили марш-бросок к точке сбора, затем в составе подразделений отработали скрытный отход.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, в роли «противника» выступили военнослужащие того же подразделения. В ходе учений было использовано значительное число средств имитации, в том числе холостые боеприпасы, дымы, взрывпакеты.

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