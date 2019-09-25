Щит над водой: на Балтфлоте стартовали тактические учения морской авиации

Летчики морской авиации Балтийского флота приступили к тактическим учениям. В маневрах задействованы более 10 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27М и Ка-29.

В рамках учений экипажам боевых машин предстоит осуществить поиск подводных лодок условного противника с применением гидроакустических станций, выполнить пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет, сброс торпед и бомб, а также осуществить стрельбы из пушечного вооружения, сообщает Минобороны России.

Также будут разыграны эпизоды по отработке задач по огневому обеспечению сухопутных сил, уничтожению бронетехники и живой силы вероятного противника. Летчики отработают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заходы на цели в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления.

К учениям привлекается весь летный и инженерно-технический состав, а также специалисты тылового обеспечения и связи.