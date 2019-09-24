В Минобороны РФ рассказали о сбитых у Хмеймима дронах боевиков

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о беспилотных летательных аппаратах боевиков, которые были сбиты недалеко от российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Конашенков отметил, что беспилотники могут подниматься на высоту до 4 километров и пролетать до 150 километров. По его мнению «это очень серьезно». И хотя внешне дроны выглядят невзрачно, для их создания были применены сложные технические решения, требующие специального образования.

«Используются современные системы управления, это системы навигации беспилотных летательных аппаратов. Система сброса боеприпасов. Понятно, что сборка проходит по каким-то схемам, лекалам, но однозначно понятно, что кто-то, кто владеет именно этими технологиями, террористическим группировкам помогает…», - рассказал Конашенков.

По словам Конашенкова, в последнее время террористы значительно усовершенствовали свой арсенал дронов.