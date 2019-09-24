Танковый огонь: видео учений псковских десантников на полигоне Струги Красные

Танковое подразделение гвардейской Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в рамках контрольных занятий совершило многокилометровый марш на полигон Струги Красные для проведения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72 Б3.

С получением сигнала учебной тревоги военнослужащие танковых рот осуществили комплекс мероприятий по приведению в боевую готовность, совершили марш, после чего отработали оборонительные действия в составе приданных сил десантно-штурмового полка.

На полигоне танковые экипажи провели боевые стрельбы по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия на автомобилях, расчеты противотанковых гранатометов и иные огневые средства условного неприятеля.

Также во время тренировки, десантники отработали нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое.

Ротные тактические учения проходят с целью проведения проверки готовности танкового подразделения к выполнению боевых задач в составе приданных сил десантно-штурмового полка.

Всего в маневрах участвуют свыше 100 военнослужащих и задействовано более 30 единиц бронетехники.