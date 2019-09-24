Крылатый «Уран»: опубликовано видео первого пуска X-35 с ракетного корабля «Смерч»

Малый ракетный корабль (МРК) «Смерч» в акватории Японского моря впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты «Уран» по морской цели. Стрельбы прошли в рамках заводских ходовых испытаний.

Крылатая ракета Х-35 успешно поразила дрейфующую надводную мишень на удалении более 50 километров от боевого корабля.

Для обеспечения боевого упражнения было привлечено 10 кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Ранее малый ракетный корабль осуществил стрельбы новой корабельной универсальной 76-мм автоматической пушкой АК-176МА и модернизированной 30-мм шестиствольной автоматической корабельной артиллерийской установки АК-630.

Ремонт с модернизацией МРК «Смерч» проходил на Камчатке на базе АО «Северо-Восточный ремонтный центр», а также в центре судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке. За этот период корабль перевооружили с ракетного комплекса «Малахит» на комплекс противокорабельных крылатых ракет «Уран» и оснастили новой артиллерией.