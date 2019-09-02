День знаний состоялся в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе

На плацу Кронштадтского морского кадетского военного корпуса состоялось торжественное построение и митинг, посвященные Дню знаний и началу нового учебного года.

В торжественном мероприятии приняли участие: от имени Главного командования ВМФ и командования Ленинградской Военно-Морской Базы - начальник штаба Ленинградской военно-морской базы капитан 1 ранга Алексей Апанович, заместитель главы администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Максим Петров, главный конструктор специализации по радиоэлектронному вооружению и электроэнергетическим системам Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Алексей Кирьянов, начальник службы по внешнеэкономической и рекламно-выставочной деятельности АО «СПМБМ "Малахит"» Елена Маковецкая, почетный кадет Кронштадтского морского кадетского военного корпуса председатель Кронштадтского морского собрания, контр-адмирал Александр Спешилов, выпускники КМКВК разных лет и родители кадетов, сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

В ходе торжественного мероприятия отличникам учебы были вручены похвальные листы и знаки «За отличие в учебе в КМКВК» по итогам 2018-2019 учебного года. Кадеты 5 учебного класса поздравили своих товарищей по Корпусу и преподавательский состав с Днем знаний.

Праздничное мероприятие завершилось вручением цветов педагогам, воспитателям и торжественным прохождением кадетов КМКВК.