В Швейцарии отметили юбилей перехода армии Суворова через Альпы

В Швейцарии проходят суворовские дни: знаменитому переходу русской армии через Альпы исполнилось 220 лет.

Сегодня, 24 сентября, в ущелье Шолленен состоялось возложение цветов к знаменитому 12-метровому кресту, высеченному в скале. Это мемориал сподвижникам фельдмаршала Александра Суворова, погибшим в боях с войсками Наполеона.

В церемонии участвовали российские дипломаты, представители швейцарских властей и музыканты-суворовцы.

Ожидается, что в честь юбилея «альпийского чуда» реконструкторы повторят суворовский бросок в полной амуниции того времени.