Эксперимент в четырех стихиях: от боя в окружении до десантирования без парашютов

Телеканал «Звезда» в рамках спецрепортажей покажет, как конкурсанты ежедневно в четырех стихиях - на суше, в воде, в огне и в воздухе - совершенствуют свои знания и умения на занятиях и в ходе выполнения учебно-боевых задач.

Они на ваших глазах будут учиться просчитывать вероятные действия противника и обыгрывать его, используя нешаблонные ходы. Им предстоит действовать в горах и пещерах, десантироваться без парашютов, вести бой в окружении, когда противник сильно превосходит числом, и спасать пассажиров воздушных судов.

Это далеко не все. Чтобы реализовать все поставленные задачи, учебный процесс для бойцов построен на основе проведения комплексных занятий, сочетающих в себе множество учебных дисциплин.

Вот лишь малая часть дисциплин, включенных в различные этапы обучения: огневая, тактико-специальная, медицинская и физическая подготовка; вождение различной военной техники; воздушно-десантная, поисково-спасательная, водолазная подготовка; радиоэлектронная борьба; беспилотные летательные аппараты; радиационная, химическая и биологическая защита; связь и автоматизированная система управления.