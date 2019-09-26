Как в горячих точках: ловушки и засады для молодых офицеров

Главная задача этого уникального эксперимента Министерства обороны - психологически подготовить молодых офицеров к нахождению в зоне боевых действий, чтобы они научились отрабатывать все более сложные задачи и умели действовать нешаблонно.

Не менее важный момент - научить офицеров действовать как одна команда. Конкурсантов сплотит процесс обучения и тем более прохождения учебно-боевых задач в условиях, приближенных к боевым.

В роли противников молодых офицеров выступят действующие офицеры спецназа с боевым опытом в горячих точках. Они будут атаковать постоянно - днем и ночью, устраивать засады и ловушки. Молодым офицерам в прямом смысле слова не дадут расслабиться ни на минуту.

В таких обстоятельствах конкурсанты будут находиться с первой по последнюю минуту. Им придется выработать в себе умение принимать четкие решения, а также действовать решительно и осмотрительно одновременно.

В серии специальных репортажей «Взвод» телеканал «Звезда» покажет, как себя ведут конкурсанты в этих тяжелейших условиях, как из группы военнослужащих разных родов войск со всей России формируется настоящий коллектив профессионалов военного дела с уникальным боевым опытом.

Конкурсанты будут отрабатывать специальные и поисковые действия, вести бой в окружении с превосходящими силами противника, спасать пассажиров и экипажи воздушных судов, действовать в горах и пещерах, освобождать заложников, десантироваться с вертолетов без парашютов, действовать в прибрежной полосе, и это далеко не все.