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Правила отбора в экспериментальную программу боевой доподготовки молодых офицеров Минобороны РФ

Вадим Иванов
16:59 26.09.2019
Участие в экспериментальной программе - это яркое и сложное испытание для молодых офицеров, которые на полгода отказываются от привычной, размеренной жизни, чтобы пройти курс обучения для спецподразделений в условиях, приближенных к боевым, и получить знания, которые в условиях военной службы в мирное время приобрести просто невозможно. «Звезда» покажет все этапы программы в серии специальных репортажей «Взвод».
Правила отбора в экспериментальную программу боевой доподготовки молодых офицеров Минобороны РФ
© Фото: ТРК "Звезда"

Отбор офицеров для участия в экспериментальной программе проводится по следующим критериям:

- участие принимают молодые офицеры до 27 лет от всех округов и родов войск, в том числе и девушки;

- наличие оконченного высшего военного образования;

- для участия в проекте офицер должен быть отличником боевой подготовки!

Под эти критерии подошли около 4,5 тысячи человек, из них порядка 100 - женщины. Именно им и предстоит пройти несколько этапов отбора: сначала внутри части, потом внутри дивизии, а после - внутри округа.

По результатам отбора в каждом военном округе на следующий этап пройдут по 12 лучших от округа - всего 60 человек.

Шестьдесят конкурсантов со всех уголков России, которые пройдут отбор в своих округах, отправятся на горный полигон Дарьял. Там на протяжении двух недель их знания и умения испытают на прочность. А далее их ждет выполнение масштабной учебно-боевой задачи в горах на протяжении 48 часов с серьезным набором высоты и условным противником, оседлавшим перевалы и засевшим на замаскированной подземной базе.

По результатам данного этапа до финальной части доберутся 30 человек, из которых сформируют группу специального назначения.

Следующие пять месяцев конкурсанты будут жить на территории действующей военной части, где проходят их обучение и тренировки. Полученные знания и навыки они применят во время выполнения учебно-боевых задач на различных военных полигонах по всей стране в обстановке, приближенной к боевой.

Сформированному подразделению предстоит пройти очередной этап подготовки в совершенно разных условиях проходя через четыре стихии: сушу, воду, огонь и воздух.

Телеканал «Звезда» покажет все этапы в серии специальных репортажей «Взвод», посвященных экспериментальной программе боевой доподготовки офицеров Минобороны России.

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