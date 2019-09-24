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Защита авиабазы Хмеймим: кадры с командного пункта полка ПВО в Сирии

Александр Пешков
14:29 24.09.2019
В составе полка стоят зенитные ракетные системы С-400, ЗРК «Тор», ЗРПК «Панцирь».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» публикует кадры с командного пункта зенитного ракетного полка на авиабазе Хмеймим в Сирии.

«В составе полка "С-400", ЗРК "Тор", зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь". Эффективность созданной системы ПВО подтверждена действиями зенитно-ракетного полка. Так, экипажами боевых машин, которые расставлены вдоль периметра авиабазы и порта Тартус, за последние четыре месяца уничтожено 30 реактивных снарядов залпового огня и 13 беспилотных летательных аппаратов, запущенных в сторону авиабазы со стороны провинции Идлиб незаконными вооруженными формированиями», - заявил «Звезде» командир зенитно-ракетного полка.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс».

«Панцирь-С1» - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными и надводными целями, а также с живой силой противника.

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