Караваны бронетехники: подразделения ЦВО возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений «Центр-2019»

Подразделения Центрального военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации после участия в масштабных учениях «Центр-2019». Караваны бронетехники и зенитных установок выходят с десятков полигонов России и стран Средней Азии.

Основной этап маневров прошел под Оренбургом. В нем вместе с нашими военнослужащими в единых боевых порядках были задействованы бойцы из Китая, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Пакистана и Индии.

Всего в учениях «Центр-2019» участвовали около 128 тысяч военнослужащих и более 20 тысяч единиц военной техники, включая авиацию и боевые корабли Каспийской флотилии. Военные отточили слаженность работы как в нападении, так и в обороне.

Учения «Центр-2019» шли всю минувшую неделю одновременно на 12 полигонах, в том числе на территории Казахстана, Таджикистана и Киргизии, а также в Каспийском море.

Главная битва маневров состоялась на оренбургском полигоне Донгуз. Наблюдать за маневрами прилетели президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны России Сергей Шойгу.

В рамках учений «Центр-2019» впервые в истории Вооруженных Сил России в составе оперативного десанта осуществлена выброска парашютно-десантного полка в полном составе со штатным вооружением и военной техникой.