Тысячи мирных жителей вернулись в район Голанских высот в Сирии. Безопасность там обеспечивают российские военные полицейские, и именно их присутствие гарантирует соблюдение режима прекращения огня вдоль линии «Браво».

«Основные задачи, которые выполняются на наблюдательном посту - это контроль режима прекращения огня вдоль линии “Браво” Голанских высот. Вторая задача - это демонстрация присутствия вооруженных сил Российской Федерации, также ведение наблюдения, своевременное обнаружение ракетно-авиационных ударов Израиля. И основная задача, которую ставит командование - это сохранность жизни и здоровья военнослужащих батальона»,- рассказал «Звезде» командир батальона военной полиции Адам Албаков.

Тренировки российских боевых расчетов на Голанских высотах проходят по несколько раз в день, причем каждый раз моделируется новая ситуация. Подъем по тревоге, марш-бросок вдоль линии разграничения и, конечно же отражение нападения условного противника.