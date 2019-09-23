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Небесный гром: в Бурятии провели боевые пуски С-400

Анна Касаткина
03:54 23.09.2019
В упражнениях поучаствовало более 150 военнослужащих.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК ЗВЕЗДА

На полигоне Телемба в Бурятии состоялось зачетное тактическое учение зенитного ракетного полка Войск и сил на Северо-востоке России. В его рамках военнослужащие выполнили боевую стрельбу из комплексов С-400 и зенитно-ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

К учением привлекался личный состав управления полка, командный пункт, зенитные ракетные дивизионы С-400 и ЗРПК «Панцирь», а также подразделения обеспечения. Всего в боевых упражнениях на технике полигона поучаствовало более 150 военнослужащих. Перед проведением стрельб они заранее сдали зачеты на допуск и выполнили нормативы по специальной подготовке.

Для этапа боевой стрельбы на полигоне создали максимально сложную мишенную обстановку по имитации воздушного налета условного противника, добавили цели нового типа. Расчеты комплексов С-400 выполнили десять пусков зенитных управляемых ракет. Ими они поразили все цели, в том числе высокоскоростные маневренные, летящие на предельно малых высотах. Также успешно на позициях отработали и расчеты ЗРПК «Панцирь».

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