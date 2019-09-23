Шойгу оценил состояние дел в сфере военного образования

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу высоко оценил результаты, достигнутые в системе военного образования. Глава оборонного ведомства напомнил о том, что позитивные изменения коснулись не только высшего, но и довузовского образования.

«Второго сентября открылись очередные учебные заведения: Кемеровское президентское кадетское училище, которое мы построили всего за шесть месяцев и пансион воспитанниц в Санкт-Петербурге. Новое училище мы откроем в следующем году в Калининграде, тем самым завершив выполнение поручение президента о создании при каждом флоте филиала Нахимовского училища», - заявил министр обороны РФ.

Также министр обороны рассказал о постройке совершенно новой академии Ракетных войск стратегического назначения. Сегодня это одно из самых современных учебных заведений.

«Завершили реконструкцию санкт-петербургской Военно-медицинской академии и создание в ее составе сверхсовременной многопрофильной клиники с кафедрой кибернетической медицины для обучения специалистов в области телемедицины. Сейчас приступаем к созданию современного образовательного и научного центра Военно-морского флота», - рассказал Шойгу в интервью «МК».

Практически полностью поменяло свой облик и учебную базу Рязанское высшее воздушно-десантное училище, напомнил глава Минобороны. В результате всех этих изменений удалось выйти на необходимый уровень набора офицеров в российские учебные заведения.

Ранее, комментируя состояние дел в современной российской армии, Сергей Шойгу отметил, что в воинских частях удалось полностью изжить дедовщину.