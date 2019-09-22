Шойгу назвал главную угрозу для России

Выход США из двух важных договоров в сфере контроля над ядерным оружием привел к тому, что мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным. Такую точку зрения выразил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью «МК».

Как пояснил глава Минобороны, когда страна осознает свою уязвимость и заинтересована в сохранении баланса сил ради общей безопасности, это заставляет ответственных лиц «включать голову».

«А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные», - отметил он.

Шойгу добавил, что такие действия Вашингтона представляют угрозу в мире не только для России.