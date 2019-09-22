Минобороны опубликовало кадры стрельб противолодочного корабля из «Кинжалов»

Видео стрельб кораблей арктической группировки Северного флота в районе архипелага Земля Франца-Иосифа на севере Баренцева моря появилось на канале Минобороны России в YouTube.

В учениях участвовали экипажи противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», а также больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога». В ведомстве отметили, что маневры происходили в штормовых условиях и при сильном ветре.

На кадры попали моменты пусков зенитных ракет и стрельба из корабельной артиллерии. Моряки отработали отражение атаки условного противника с различных высот и направлений. Для этого использовали ЗРК «Кинжал», а также артиллерийские установки АК-100, АК-725 и зенитные комплексы АК-630.

На кораблях отработали постановки пассивных и активных помех комплексами радиоэлектронной борьбы, чтобы отработать противодействие высокоточному оружию «противника».