Операция в полевых условиях: кадры учений военных медиков ЦВО

Военнослужащие медицинского отряда специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, отработали проведение хирургической операции в полевых условиях в рамках специальных учений.

Во время учений специалисты медицинской службы провели эвакуацию и погрузку при поступлении условно раненых и больных солдат, а также оказание экстренной медицинской помощи и дальнейшей транспортировки военнослужащих на санитарном транспорте в полевой медицинский госпиталь, оборудованный современными образцами техники и аппаратуры, в котором было отработано проведение тяжелой хирургической операции на условно тяжелораненом солдате.

Особое внимание в ходе работы уделялось переводу медицинского пункта на строгий противоэпидемический режим при поступлении больного с особо опасной инфекцией и на дальнейшее выполнение мероприятий по введению карантина в воинской части.

В учениях принимало участие более 1000 военнослужащих и около 40 единиц военной и специальной техники.