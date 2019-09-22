«Нет почвы для дедовщины»: Шойгу рассказал о ситуации в современной армии

В российской миллионной армии преступность на порядок меньше, чем в любой городе-миллионнике - это данные статистики. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Сейчас в армии просто нет почвы для дедовщины», - сказал глава оборонного ведомства в интервью «МК».

Он отметил, что встречаются случаи бытового и казарменного хулиганства, которые, «при наличии большого желания», можно распространять «по всем митинговым площадкам».

«Мол, смотрите, один солдат ударил другого! Но такие ситуации гораздо более многочисленны среди гражданских лиц в любом городе», - утверждает Шойгу.

В этом же интервью Сергей Шойгу рассказал об алгоритмах, которые Запад использует для свержения неудобной для него законной власти в других государствах, делая это под прикрытием «демократии».