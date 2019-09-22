Многое было впервые: самое интересное о масштабных учениях «Центр-2019»

Всю неделю в Оренбургской области все летало, горело, гремело и взрывалось - там проходили крупнейшие стратегические военные учения «Центр-2019». В маневрах приняли участие почти 130 тысяч военнослужащих, 20 тысяч единиц техники, сотни самолетов и кораблей.

Учения были международными - совместные действия отрабатывали сразу восемь государств - страны ОДКБ, а также Китай, Индия и Пакистан. Присутствие двух последних в одном строю вообще стало международной сенсацией и дипломатической победой.

Все военнослужащие сообща отрабатывали совместные антитеррористические действия. При этом все учения, что особо подчеркивалось, носили исключительно оборонительный характер.

Впервые в истории российских вооруженных сил во время маневров «Центр-2019» десантировался целый полк - в полном составе. Это полторы тысячи военнослужащих вместе со всем своим вооружением.

Главная битва учений прошла на оренбургском полигоне Донгуз. Наблюдать за маневрами прилетел Владимир Путин. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу он посетил пункт управления - построенное посреди оренбургской степи трехэтажное здание.

Во время активной фазы учений использовалось самое разное вооружение: самые большие армейские минометы «Тюльпан», каждый выстрел которого можно сравнить с боем в гигантский колокол, тяжелую систему залпового огня «Солнцепек», после удара которого горит земля. Танковую атаку поддерживали с воздуха российские и китайские самолеты, а боевые машины сменяли друг друга, ведя непрерывный огонь.

Учения «Центр-2019» шли всю неделю одновременно на 12 полигонах, в том числе на территории Казахстана, Таджикистана и Киргизии. А также в Каспийском море.

По сути, речь идет о комплексной проверке, главном экзамене и тесте на взаимодействие между военнослужащими из разных стран. Самой представительной была китайская делегация - 1600 человек и 330 единиц техники.

На этих маневрах многое было впервые, включая уже упомянутые Индию и Пакистан. Несмотря на непростые отношения, на Донгузе военнослужащие этих стран решали общую задачу, хотя и на разных участках.

И впервые была такого уровня открытость. Более того, возле полигона устроили выставку той самой техники, которая участвует в маневрах - это вызвало фурор у многочисленных иностранных наблюдателей. Особенно - у тех, кто из НАТО. Они тщательно все фотографировали, но сами на контакт не шли.

Возможно, они боялись вопросов - как раз в дни проведения маневров американский генерал Джефри Ли Харриган позволил себе странное высказывание. В интервью изданию Breaking Defence он заявил, что российские ракеты, базирующиеся в районе Калининграда, якобы угрожают НАТО, поэтому ВВС США подготовили план прорыва созданной там системы ПВО.

Этот план подразумевает комбинированное нападение с воздуха, земли, моря и даже из космоса, а также атаку в киберпространстве. В российском Минобороны пресекать подобные выпады, в принципе, уже привыкли. Там напомнили, что в основе системы ПРО Калининградской области - самые современные комплексы С-400, комплексы береговой охраны «Бал» и «Бастион», не говоря уже про «Искандер-М».

Калининградская область, как и остальные регионы страны, надежно защищена от любых агрессивных планов, которые разрабатывают в Европе «залетные американские генералы», отметили в Минобороны. И возможность убедиться в этом как раз и предоставляют маневры, подобные «Центр-2019».

Свою оценку учениям Владимир Путин дал прямо на полигоне. После окончания активной фазы вместе с Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым они заглянули на полевую кухню, где угостились чаем с оренбургскими травами, медом сбора этого года и свежевыпеченным хлебом.

Среди тех, кто наблюдал за маневрами, были юнармейцы. И президент, увидев их, подошел и пообщался.

Теперь участникам маневров предстоит еще одна масштабная задача - вернуть всю технику в места базирования. И эта операция по уровню сложности, по сути, еще одно серьезное учение.