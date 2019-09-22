Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Центр-2019 ТЕГИ

Многое было впервые: самое интересное о масштабных учениях «Центр-2019»

Федор Иваница
18:21 22.09.2019
В маневрах приняли участие почти 130 тысяч военнослужащих. Учения были международными - совместные действия отрабатывали сразу восемь государств.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ

Всю неделю в Оренбургской области все летало, горело, гремело и взрывалось - там проходили крупнейшие стратегические военные учения «Центр-2019». В маневрах приняли участие почти 130 тысяч военнослужащих, 20 тысяч единиц техники, сотни самолетов и кораблей.

Учения были международными - совместные действия отрабатывали сразу восемь государств - страны ОДКБ, а также Китай, Индия и Пакистан. Присутствие двух последних в одном строю вообще стало международной сенсацией и дипломатической победой.

Все военнослужащие сообща отрабатывали совместные антитеррористические действия. При этом все учения, что особо подчеркивалось, носили исключительно оборонительный характер.

Впервые в истории российских вооруженных сил во время маневров «Центр-2019» десантировался целый полк - в полном составе. Это полторы тысячи военнослужащих вместе со всем своим вооружением.

Главная битва учений прошла на оренбургском полигоне Донгуз. Наблюдать за маневрами прилетел Владимир Путин. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу он посетил пункт управления - построенное посреди оренбургской степи трехэтажное здание.

Во время активной фазы учений использовалось самое разное вооружение: самые большие армейские минометы «Тюльпан», каждый выстрел которого можно сравнить с боем в гигантский колокол, тяжелую систему залпового огня «Солнцепек», после удара которого горит земля. Танковую атаку поддерживали с воздуха российские и китайские самолеты, а боевые машины сменяли друг друга, ведя непрерывный огонь.

Учения «Центр-2019» шли всю неделю одновременно на 12 полигонах, в том числе на территории Казахстана, Таджикистана и Киргизии. А также в Каспийском море.

По сути, речь идет о комплексной проверке, главном экзамене и тесте на взаимодействие между военнослужащими из разных стран. Самой представительной была китайская делегация - 1600 человек и 330 единиц техники.

На этих маневрах многое было впервые, включая уже упомянутые Индию и Пакистан. Несмотря на непростые отношения, на Донгузе военнослужащие этих стран решали общую задачу, хотя и на разных участках.

И впервые была такого уровня открытость. Более того, возле полигона устроили выставку той самой техники, которая участвует в маневрах - это вызвало фурор у многочисленных иностранных наблюдателей. Особенно - у тех, кто из НАТО. Они тщательно все фотографировали, но сами на контакт не шли.

Возможно, они боялись вопросов - как раз в дни проведения маневров американский генерал Джефри Ли Харриган позволил себе странное высказывание. В интервью изданию Breaking Defence он заявил, что российские ракеты, базирующиеся в районе Калининграда, якобы угрожают НАТО, поэтому ВВС США подготовили план прорыва созданной там системы ПВО.

Этот план подразумевает комбинированное нападение с воздуха, земли, моря и даже из космоса, а также атаку в киберпространстве. В российском Минобороны пресекать подобные выпады, в принципе, уже привыкли. Там напомнили, что в основе системы ПРО Калининградской области - самые современные комплексы С-400, комплексы береговой охраны «Бал» и «Бастион», не говоря уже про «Искандер-М».

Калининградская область, как и остальные регионы страны, надежно защищена от любых агрессивных планов, которые разрабатывают в Европе «залетные американские генералы», отметили в Минобороны. И возможность убедиться в этом как раз и предоставляют маневры, подобные «Центр-2019».

Свою оценку учениям Владимир Путин дал прямо на полигоне. После окончания активной фазы вместе с Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым они заглянули на полевую кухню, где угостились чаем с оренбургскими травами, медом сбора этого года и свежевыпеченным хлебом.

Среди тех, кто наблюдал за маневрами, были юнармейцы. И президент, увидев их, подошел и пообщался.

Теперь участникам маневров предстоит еще одна масштабная задача - вернуть всю технику в места базирования. И эта операция по уровню сложности, по сути, еще одно серьезное учение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.09.2019, 18:53
Между молотом и наковальней: на что рассчитывает Киев, не подписывая «формулу Штайнмайера»
Дата22.09.2019, 13:36
Шойгу рассказал о появлении практики внезапных проверок боеготовности
Дата21.09.2019, 20:00
Трое россиян стали чемпионами мира по боксу в своих весовых категориях
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата20.09.2019, 05:00
Минобороны опубликовало яркие кадры применения ЗРК «Тор»
Дата22.09.2019, 01:35
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Центр-2019
18:21 Армия
Видео
Многое было впервые: самое интересное о масштабных учениях «Центр-2019»
11:11 Армия
Видео
Удары РСЗО, десантирование полка, поражение «Ураганами»: яркие кадры учений «Центр-2019»
17:48 Армия
Видео
Последний штрих: кадры отработки борьбы с боевиками с полигона Эдельвейс
05:44 В стране и мире
Видео
ВДВ «нового типа»: необычное использование Ми-8 отработали на «Центр-2019»
05:25 Армия
Видео
Впервые в истории ВС РФ: десантирование полка в полном составе с оружием и техникой
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
19:09 Спорт
статья
«Все мы ошибаемся»: станут ли Кокорин и Мамаев новым Эдуардом Стрельцовым
19:04 В стране и мире
Опубликовано фото цветущего целебного растения в зоне отчуждения ЧАЭС
18:53 В стране и мире
Видео
Между молотом и наковальней: на что рассчитывает Киев, не подписывая «формулу Штайнмайера»
18:50 Спорт
Медведев завоевал титул на турнире в Санкт-Петербурге
18:46 В стране и мире
Видео
«Москва» и «Армия»: как невинные футболки стали «диверсией» в Латвии
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Снегопад и метель накрыли сочинский курорт «Роза Хутор»: видео
Видео
Массовая драка с охраной в ТК в Уфе попала на видео
Видео
Женщина с детьми на квадроцикле врезалась в забор в Подмосковье: видео
Пить или не пить: в России вводится «индекс самогона»
Видео
Удар «Змей Горыныча»: кадры применения установок УР-77 на учениях «Центр-2019»
Видео
Кадры попадания ракеты «Искандер-М» по цели в Казахстане: замедленная съемка
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.