Шойгу: через боевые действия в Сирии прошло почти 90% летного состава

Во время операции ВКС РФ в Сирии через боевые действия прошли почти 90% всего летного состава. Такие данные озвучил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью «МК».

«У нас есть те, кто имеет 150-200 боевых вылетов - и это помимо всех тех, кто занимался обеспечением их полетов на земле», - уточнил он.

По словам Шойгу, в определенный период темпы поставки грузов в Арабскую Республику доходили до двух тысяч тонн в сутки. Для этих целей использовались и флот, и транспортная авиация, и базы обеспечения, и многое другое.

Приходилось, добавил министр, привлекать и представителей промышленности.

«Доходило до того, что в Сирии одновременно работали представители более чем 70 предприятий, инженеры, конструкторы, устранявшие недостатки техники на месте», - сказал глава Минобороны.

Впоследствии, глядя на результаты выполненной работы, президент давал поручения по доработке или усовершенствованию определенных характеристик ряда образцов вооружений, как, к примеру, случилось с ракетами «Калибр».