Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о «раздутом» оборонном бюджете

Сергей Шойгу назвал надуманными, основанными на размытых критериях заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о якобы раздутом российском оборонном бюджете и дал совет экономистам работать над ростом доходов вместо того, чтобы опасаться больших расходов.

В интервью Шойгу газете «МК» речь зашла о том, как глава Минобороны относится к тому, что Кудрин периодически заявляет, что уровень оборонных расходов на ОПК «является неподъемным бременем для экономики России».

В ответ Шойгу упомянул произведение сатирика Михаила Жванецкого «Нормально, Григорий! Отлично, Константин!».

«Дословно я его не вспомню. Но смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Шойгу, «стенания на тему, что у нас раздутый оборонный бюджет», построены на очень схожей логике.

«Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам», - отметил он.

Шойгу напомнил, что Вооруженные силы России уже были сокращены почти в два раза. Он также рассказал о моральном состоянии армии, которое было в 2012 году, когда против министра обороны офицеры подали 124 тысячи судебных исков. 80% этих судебных исков были связаны с задержкой денежного довольствия сроком от трех до пяти дней и более.

Шойгу также рассказал, что за время его работы на посту главы военного ведомства удалось наладить учет ресурсов, потребляемых в армейском жилищно-коммунальном хозяйстве. После установки 120 тысяч приборов учета расходы на ЖКХ упали в разы.

«Почему ни один умный экономист, рыночник или финансист не подсказал нам этого раньше: в армии нет приборов учета. Армию, а значит государство, за счет этого просто "обдирали как липку"», - отметил министр.

Он заявил, что может привести очень много примеров экономии государственных средств.