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Российские военные раздали почти 2,5 тонны гумпомощи в Сирии

Наталья Вальханская
22:00 02.09.2019
Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2195 гуманитарных акций.
Российские военные раздали почти 2,5 тонны гумпомощи в Сирии
© Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция. В населенных пунктах Кардаха и Бтарин провинции Латакия нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонны. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2195 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3566,78 тонны.

С 30 сентября 2015 г. в Сирию с территории иностранных государств вернулось 611 511 человек. В места довоенного проживания вернулись 1 303 886 внутренних переселенцев.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 2 сентября 2019 года восстановлено 890 образовательных и 195 медицинских учреждений, 32 257 жилых домов. Отремонтировано 1083,1 км автомобильных дорог.

На территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

1 августа зафиксировано 40 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Хай-Эш-Шейх-Максуд, Алеппо, Кафер-Хамра, Эс-Салихия, Халаса
провинции Алеппо; Сафсафа, Айн-Эль-Кантара, Эз-Зиара, Кинсибба, Ардаш-Даг, Сараф, Калъат-Марза, Кара-Галиа, Нахшебба, Маухия, Кбана, Айн-Слеймо, Эль-Арейм, Бейт-Джанауро, Санджека провинции Латакия; Эль-Касабия, Эр-Рбая, Аджаз, Шарджа, Телль-Эт-Турки, Ниха провинции Идлиб, Элль-Джаммасия, Дар-Хадата, Эль-Касабия, Эль-Джейдед провинции Хама.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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