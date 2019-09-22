Шойгу рассказал о появлении практики внезапных проверок боеготовности

Практика регулярного проведения действительно внезапных проверок боеготовности появилась в Российской армии для того, чтобы руководство вооруженных сил могло объективно оценить реальную отдачу от принимаемых для развития ВС РФ мер. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы в руководстве Министерства обороны пришли к единому мнению, доложили наше предложение Верховному главнокомандующему и получили поддержку», - сказал Шойгу в интервью «МК».

Про подготовку к мероприятиям, по словам министра, знали всего три человека: он сам, начальник Генштаба и тот, кто планировал внезапную проверку.

«Мы сразу договорились: надо прекратить, грубо говоря, врать. Искаженная информация была общим бичом. Многое скрывалось или искажалось», - отметил глава Минобороны.

По словам Шойгу, раньше подготовка в армии велась на технике учебно-боевой группы, то есть на знакомых для военнослужащих танках и БМП, на знакомых полигонах, где все «можно было сделать с закрытыми глазами». В то же время, отметил министр, при формально хороших показателях стреляли из штатной боевой техники «неважно».

Для наглядности Шойгу рассказал о результатах первой действительно внезапной проверке боеготовности, когда десятки тысяч человек из разных регионов были подняты и со штатной, а не учебной техникой переброшены на другие полигоны на большие расстояния.

«Ни одно из них - еще раз подчеркиваю, ни одно (подразделение) - не выполнило нормативы на "удовлетворительно"», - указал глава военного ведомства.

В настоящее время, подытожил министр, удалось ценой невероятных усилий добиться того, что все подразделения Российской армии являются подразделениями постоянной готовности.