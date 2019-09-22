Шойгу назвал свою самую главную мечту

Сергей Шойгу признался, что его главной мечтой в жизни является возвращение в Сибирь. Об этом он рассказал в интервью «МК».

«Это моя главная мечта. И я убежден, что она будет реализована. Хочу вернуться во времена моей молодости», - сказал глава Минобороны России.

Министр добавил, что у него осталась большая ностальгия по временам Советского Союза.

«Не по каким-то отдельным лозунговым вещам, а по тому настроению, по тому духу, который царил тогда в те времена, особенно в тех местах», - пояснил он.

Шойгу добавил, что воспоминания о том времени поднимают ему настроение.

«Когда в Братске люди стояли часами на морозе, под открытым небом, чтобы послушать стихи Евгения Евтушенко, поэму "Братская ГЭС". Он срывал себе голос, там микрофонов не было, а женщины вытирали слезы… "гордый дух гражданства"», - добавил министр.

По возвращении в Сибирь, отметил Шойгу, ему бы хотелось «построить там один, а лучше еще два города».