Шойгу подробно описал ход возрождения Российской армии

Возрождение Российской армии не было моментальным. Оно началось с осознания ее плачевного состояния, когда в 1999 году бандформирования Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Как рассказал министр, после этого Владимир Путин, занимавший в то время должность главы правительства, начал принимать принципиальные решения по реформированию армии, несмотря на ограниченные возможности.

«Дальше были события уже 2008 года - вероломное нападение грузинских войск на Южную Осетию, гибель под огнем грузинских "Градов" наших миротворцев и ответные действия группировки российских войск по принуждению Грузии к миру», - напомнил он в интервью «МК».

По итогам операции по принуждению Грузии к миру были приняты системные решения в области военного строительства, уточнил глава Минобороны. В первую очередь, уточнил Шойгу, речь шла о формировании и финансировании новой госпрограммы вооружения.

В дальнейшем вопросы строительства и подготовки ВС РФ и развития ОПК были взяты президентом под постоянный контроль.

«Поэтому никакого волшебства не было. Были большие и не очень большие, заметные и не совсем заметные шаги по комплексному преобразованию армии», - констатировал министр.

В армии, добавил Шойгу, были синхронизированы все аспекты подготовки и строительства войск. Был проведен также анализ текущих и перспективных угроз.

«Разобрались с состоянием войск вплоть до каждой воинской части», - сказал министр.

После началась работа с командирами, которым, как сказал Шойгу, задавали простые и понятные вопросы.

«Вопросы эти были простыми и понятными: почему боец должен ходить в баню и мыться один раз в неделю? Почему он должен менять белье только раз в неделю? Почему солдатская чайная непременно должна быть в другом конце воинской части? Почему стирать портянки и подворотнички или нательное белье бойцы должны в рукомойниках? И почему вообще в третьем тысячелетии - портянки?», - пояснил министр.

Шойгу отдельно оговорился, что смысл реформирования армии заключался как в улучшении жизни бойца, так и в необходимости в связи с сокращением срока службы по призыву до года.