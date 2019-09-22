Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Шойгу подробно описал ход возрождения Российской армии

Вадим Иванов
12:15 22.09.2019
Глава военного ведомства рассказал, как началось и какими методами достигалось успешное реформирование Вооруженных сил РФ.
Шойгу подробно описал ход возрождения Российской армии
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Возрождение Российской армии не было моментальным. Оно началось с осознания ее плачевного состояния, когда в 1999 году бандформирования Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Как рассказал министр, после этого Владимир Путин, занимавший в то время должность главы правительства, начал принимать принципиальные решения по реформированию армии, несмотря на ограниченные возможности.

«Дальше были события уже 2008 года - вероломное нападение грузинских войск на Южную Осетию, гибель под огнем грузинских "Градов" наших миротворцев и ответные действия группировки российских войск по принуждению Грузии к миру», - напомнил он в интервью «МК».

По итогам операции по принуждению Грузии к миру были приняты системные решения в области военного строительства, уточнил глава Минобороны. В первую очередь, уточнил Шойгу, речь шла о формировании и финансировании новой госпрограммы вооружения.

В дальнейшем вопросы строительства и подготовки ВС РФ и развития ОПК были взяты президентом под постоянный контроль.

«Поэтому никакого волшебства не было. Были большие и не очень большие, заметные и не совсем заметные шаги по комплексному преобразованию армии», - констатировал министр.

В армии, добавил Шойгу, были синхронизированы все аспекты подготовки и строительства войск. Был проведен также анализ текущих и перспективных угроз.

«Разобрались с состоянием войск вплоть до каждой воинской части», - сказал министр.

После началась работа с командирами, которым, как сказал Шойгу, задавали простые и понятные вопросы.

«Вопросы эти были простыми и понятными: почему боец должен ходить в баню и мыться один раз в неделю? Почему он должен менять белье только раз в неделю? Почему солдатская чайная непременно должна быть в другом конце воинской части? Почему стирать портянки и подворотнички или нательное белье бойцы должны в рукомойниках? И почему вообще в третьем тысячелетии - портянки?», - пояснил министр.

Шойгу отдельно оговорился, что смысл реформирования армии заключался как в улучшении жизни бойца, так и в необходимости в связи с сокращением срока службы по призыву до года.

«Если служба длится только один год, то учеба должна быть более интенсивной. Значит, надо максимально избавить бойцов от выполнения несвойственных задач. Они должны перестать с утра до ночи убирать снег или собирать листья», - подытожил глава Минобороны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.09.2019, 03:34
NI оценил подлодки «Борей», способные пережить «ядерный удар»
Дата22.09.2019, 09:04
Минобороны опубликовало кадры стрельб противолодочного корабля из «Кинжалов»
Дата21.09.2019, 20:00
Трое россиян стали чемпионами мира по боксу в своих весовых категориях
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата20.09.2019, 05:00
Минобороны опубликовало яркие кадры применения ЗРК «Тор»
Дата22.09.2019, 01:35
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:56 В стране и мире
Пить или не пить: в России вводится «индекс самогона»
12:53 В стране и мире
Сталлоне рассказал, кому хотели отдать роль Рэмбо
12:34 Армия
Шойгу назвал свою самую главную мечту
12:28 В стране и мире
Видео
Урал замело снегом: видео
12:27 В стране и мире
Видео
«Зима, помедленнее!» Иваново накрыло первым снегом
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Удар «Змей Горыныча»: кадры применения установок УР-77 на учениях «Центр-2019»
Видео
Фура с пиротехникой вспыхнула под Комсомольском-на-Амуре: видео
В UFC назвали будущего соперника Нурмагомедова
Видео
Кадры попадания ракеты «Искандер-М» по цели в Казахстане: замедленная съемка
Видео
Момент удара ракеты ОТРК «Искандер-М» по «террористам» попал на видео
Видео
«Солнцепек» выжигает «врага» на учениях «Центр-2019»: кадры стрельб
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.