Шойгу подробно описал ход возрождения Российской армии
Возрождение Российской армии не было моментальным. Оно началось с осознания ее плачевного состояния, когда в 1999 году бандформирования Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Как рассказал министр, после этого Владимир Путин, занимавший в то время должность главы правительства, начал принимать принципиальные решения по реформированию армии, несмотря на ограниченные возможности.
«Дальше были события уже 2008 года - вероломное нападение грузинских войск на Южную Осетию, гибель под огнем грузинских "Градов" наших миротворцев и ответные действия группировки российских войск по принуждению Грузии к миру», - напомнил он в интервью «МК».
По итогам операции по принуждению Грузии к миру были приняты системные решения в области военного строительства, уточнил глава Минобороны. В первую очередь, уточнил Шойгу, речь шла о формировании и финансировании новой госпрограммы вооружения.
В дальнейшем вопросы строительства и подготовки ВС РФ и развития ОПК были взяты президентом под постоянный контроль.
«Поэтому никакого волшебства не было. Были большие и не очень большие, заметные и не совсем заметные шаги по комплексному преобразованию армии», - констатировал министр.
В армии, добавил Шойгу, были синхронизированы все аспекты подготовки и строительства войск. Был проведен также анализ текущих и перспективных угроз.
«Разобрались с состоянием войск вплоть до каждой воинской части», - сказал министр.
После началась работа с командирами, которым, как сказал Шойгу, задавали простые и понятные вопросы.
«Вопросы эти были простыми и понятными: почему боец должен ходить в баню и мыться один раз в неделю? Почему он должен менять белье только раз в неделю? Почему солдатская чайная непременно должна быть в другом конце воинской части? Почему стирать портянки и подворотнички или нательное белье бойцы должны в рукомойниках? И почему вообще в третьем тысячелетии - портянки?», - пояснил министр.
Шойгу отдельно оговорился, что смысл реформирования армии заключался как в улучшении жизни бойца, так и в необходимости в связи с сокращением срока службы по призыву до года.
«Если служба длится только один год, то учеба должна быть более интенсивной. Значит, надо максимально избавить бойцов от выполнения несвойственных задач. Они должны перестать с утра до ночи убирать снег или собирать листья», - подытожил глава Минобороны.